Il grande giornalista e scrittore polacco è stato tra i più celebri corrispondenti esteri. I cinque libri da leggere di Ryszard Kapuściński.



Un grande giornalista, un grande corrispondente estero. Ryszard Kapuściński, deceduto nel 2007, è stato un giornalista alla vecchia maniera. Quelli con la valigia pronta sotto il letto, grande spirito di osservazione, profonda cultura, animo sensibile e grande passione per il mestiere.

Nel corso della sua vita ha scritto circa 35 libri. Non tutti sono reperibili in Italia. Qualcuno non è neppure stato tradotto. Ecco una proposta di cinque libri da leggere di Ryszard Kapuściński, tutti pubblicati in Italia da Feltrinelli: