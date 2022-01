cinque dischi da ascoltare di John Mellecamp

Il grande cantautore americano ha venduto oltre 40 milioni di dischi. Re della scena musicale del midwest americano, John “Cougar” Mellecamp ha realizzato 30 album incluse raccolte e live. L’artista è stato impegnato anche nell’organizzazione di concerti per raccolta fondi a sostegno degli agricoltori americani o per il sud del mondo. Come il Farm Aid, per esempio.

Tra i suoi dischi ne selezioniamo cinque da ascoltare assolutamente: