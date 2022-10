Cinque cose da sapere sulla politica internazionale della Cina

Perché la politica internazionale cinese passa dal mare. La capacità navale militare di Pechino è seconda al mondo dopo gli Stati Uniti.



La politica internazionale della Cina del XXI secolo passa dal mare. Scomodando Temistocle, politico e generale ateniese del quinto secolo avanti Cristo: “chi ha il dominio del mare ha il dominio di tutto”. E i cinesi sembrano conoscere bene la massima. Pechino ha bisogno di assicurare i transiti alle sue navi per garantire i suoi commerci con l’estero e assicurarsi le materie prime come petrolio e gas naturale. Inoltre, ha la necessità di completare il grande progetto della Nuova Via della Seta, rimasto incagliato negli anni della pandemia.

La politica estera cinese gioca le sue partite sul potenziamento navale. La Cina ha sviluppato nell’ultimo quinquennio la sua capacità navale per attraversare gli oceani e i mari circostanti. Ma anche avere una marina a corto raggio per pattugliare le sue acque territoriali. Oltre a una a lungo raggio per solcare gli oceani.

La Cina presenta la nuova strategia: più presenza militare sui mari

Il problema della Cina è stata l’obsolescenza delle sue navi. Rispetto alle dotazioni navali con tecnologia avanzata di Stati Uniti, Pechino è ancora indietro. I suoi uomini sono stati addestrati per anni su una portaerei di seconda mano. Il 2016 è l’anno della svolta. L’industria navale militare ha realizzato la prima portaerei di fabbricazione cinese. Il 17 giugno 2022 è stata varata a Shanghai la terza moderna portaerei cinese. Si chiama Fujian e il nome non è casuale dal momento che richiama la provincia omonima che sta di fronte a Taiwan. Attualmente la Cina è al secondo posto per portaerei dopo gli Stati Uniti. Segue il Regno Unito con due navi di questo tipo e la Russia con una.

Entro il 2035 Pechino avrà altre tre portaerei.

Difficilmente la Cina raggiungerà la capacità navale di una superpotenza come gli Usa. Tuttavia, possedere portaerei moderne amplia il raggio d’azione di Pechino. Più le navi cinesi solcano i mari asiatici, meno spazio ci sarà per gli altri Stati, Usa in particolare, nelle acque asiatiche. Navi e missili terrestri anti-navi che i cinesi stanno costruendo, saranno un deterrente per sconsigliare a Stati Uniti e loro alleati l’ingresso nel Mar Cinese Meridionale e Orientale. Inoltre, la Cina ha in corso la realizzazione di un progetto spaziale che permetterà di spiare ogni mossa degli americani e loro alleati.

Lo sviluppo navale consente di controllare quelle che i cinesi chiamano “prima catena di isole” e “linea dei dieci punti” (che include anche Taiwan). La Cina rivendica da sempre nel Mar Cinese Meridionale circa 200 punti tra isolette e scogli. Questa rivendicazione crea da anni tensione tra Pechino e i suoi vicini. In particolare, il gigante giallo vuole controllare il transito attraverso questa catena di isole. In termini geopolitici, per la Cina è fondamentale controllare le principali rotte di navigazione verso il Mar Cinese Meridionale. In tempo di guerra questi varchi si possono chiudere, impedendo il passaggio delle navi straniere e isolando la Cina.

