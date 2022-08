Ciad: la riconciliazione nazionale riparte dall’accordo in Qatar

Il governo del Ciad firma un accordo in Qatar con 40 gruppi dell’opposizione per rilanciare il dialogo di riconciliazione nazionale.

La riconciliazione nazionale del Ciad riparte con un accordo firmato in Qatar tra governo e 40 gruppi di opposizione. Il più importante gruppo di ribelli antigovernativi non ha però voluto firmare l’accordo di Doha. Sono le Fact, il fronte per il cambiamento del Chad. L’intesa governo-opposizione ha liberato la strada per le elezioni presidenziali che si terranno il 20 agosto 2022. È dal mese di marzo che il Qatar sta mediando tra i gruppi di opposizione e il governo militare del generale Mahamat Idriss Deby Itno, figlio del presidente Idriss Deby ucciso dai ribelli lo scorso anno dopo 30 anni di presidenza. La mediazione della monarchia qatariota non è riuscita a convincere le Fact a firmare il patto nonostante gli sforzi fino all’ultimo minuto. Unica nota positiva è la dichiarazione delle Fact di essere disponibili al dialogo in qualunque momento e in qualsiasi luogo. Non male per una forza politica che vanta tra i 1500 e 2000 guerriglieri. Il Ciad ha avuto sempre poca stabilità dalla sua indipendenza nel 1960. È considerato un alleato chiave nella regione per combattere il terrorismo jihadista.