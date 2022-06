L’esercito ucraino resiste agli attacchi dei miliziani filorussi e delle forze armate di Putin nella regione orientale del Paese. Ma chi sta vincendo nel Donbass?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky spiega che il suo esercito sta respingendo i miliziani e i russi nelle regioni di Lugansk e Donetsk. I separatisti filorussi chiedono più supporto militare a Mosca. La guerra in Ucraina orientale subisce continui cambi di tattica e strategia. Ma chi sta vincendo nel Donbass?

Le forze ucraine resistono all’offensiva russa

Il capo dello Stato Zelensky annuncia in un video messaggio che le truppe ucraine hanno liberato circa mille insediamenti dall’occupazione russa e hanno respinto gli attacchi nel sud del Paese. Tuttavia, ammette il presidente, le perdite sono molte, mentre armamenti e artiglieria sono agli sgoccioli.

Nel momento in cui il leader ucraino fa questi annunci, lo stato maggiore della difesa rende noto che i russi stanno cercando di sfondare nei pressi del villaggio di Bogorodichne, nella regione di Donetsk. Ciò aprirebbe la possibilità per le forze armate di lanciare l’offensiva su Slovyansk. I generali ucraini confermano questa strategia con il fatto che miliziani filorussi e militari di Mosca hanno usato l’artiglieria contro alcuni Paesi nei pressi di Slovyiansk. A Dibrivny, Karnaukhivka, Nova Dmytrivka e Vernopil ci sono esplosioni e lanci di razzi.

La tattica russa per prendere Severodonetsk passa quindi da Slovyansk. Le truppe russe hanno rafforzato la loro presenza vicino alla città di Severodonetsk, regione del Lugansk. Hanno portato qui due gruppi tattici di battaglione. Tutto fa pensare a una forte offensiva per entrare nella parte centrale della città.

I separatisti del Donbass chiedono rinforzi a Putin

L’agenzia “Tass” sembra confermare le parole di Zelensky. I miliziani delle regioni separatiste del Donbass, Donetsk e Luganks, hanno chiesto a Vladimir Putin di avere più rinforzi per combattere contro l’esercito ucraino. Lo ha riportato la stessa agenzia russa. Secondo Denis Pushilin, leader dell’autoproclamata Repubblica del Donetsk, occorrono più mezzi e supporto militare dalla Russia perché gli ucraini stanno avanzando valicando i confini. Parole che sembrano confermare l’annuncio del leader ucraino.

Chi sta vincendo nel Donbass?

Sul campo i russi hanno il controllo di una buona parte della regione del Donbass. Non hanno vita facile e le perdite tra i militari sono alte. Le forze armate di Putin hanno occupato il 70% della città di Severodonetsk ma non ne hanno ancora il pieno controllo, scrive la Cnn. Per ammissione degli stessi ucraini, i miliziani appoggiati dai russi controllano circa l’80% della regione del Donbass, che è a sua volta il 9% dell’intero territorio ucraino. Per i servizi britannici l’Ucraina resisterà nel Donbass ancora per poche settimane. Poi si vedranno le prossime mosse di Putin.