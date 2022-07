Il dibattito attuale negli Stati Uniti è sull’opportunità o meno di fornire all’Ucraina i caccia da combattimento di fabbricazione americana. Sarebbe il grande balzo in avanti del supporto Usa a Kiev nella resistenza all’aggressione russa. Non si sa a cosa può portare una decisione forte come questa, che metterebbe gli Stati Uniti in una posizione di quasi belligeranza. Mosca non gradirebbe di certo e potrebbe percepire di essere in guerra anche con Washington. Dal Congresso fanno sapere che sono già 8,2 i mliardi di dollari spesi per la difesa dell’Ucraina. Intanto Zelensky annuncia che non è disposto a trattare un cessate il fuoco con i russi se prima non si discute del ritorno sotto sovranità ucraina dei territori occupati da Mosca. E aspetta i jet americani.