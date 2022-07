I corpi speciali hanno compiuto un raid in una favela di Rio de Janeiro in Brasile, uccidendo 19 persone. Il blitz è avvenuto il 21 luglio nella favela Alamao, una delle più violente della città brasiliana. Obiettivo dell’operazione era quello di colpire una delle gang criminali più aggressive attiva in questo slam. La gang pianificava anche attacchi in altre favelas per il controllo del traffico di droga e armi. Almeno 16 morti, ha detto la polizia, erano legati alla banda criminale.