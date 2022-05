Bombe russe su una scuola nel Donbass

Le bombe che sono piovute su una scuola di Bilohorivka potrebbero avere ucciso 60 persone. Non ha dubbi Serhiy Haidai, governatore della regione di Lugansk nel cuore del Donbass. Nei sotterranei dell’edificio scolastico avevano trovato riparo almeno 90 persone. Molte di loro invece hanno incontrato la morte sotto i colpi delle bombe lanciate dai russi o dai separatisti del Donbass. Attacchi che hanno messo a ferro e fuoco una struttura creata per costruire i cittadini di domani e non per distruggerli. I vigili del fuoco ucraini ci hanno messo tre ore per spegnere l’incendio e permettere l’intervento dei soccorsi. Ancora non si hanno conferme dei morti. Si teme però che nella scuola di Bilohorivka sia avvenuta una strage simile a quella del teatro di Mariupol. In un video pubblicato dal comando militare ucraino, e riportato dal network Al Jazeera, si sente una persona non bene identificata che ritiene improbabile che ci sia ancora qualcuno vivo perché le bombe hanno provocato un cratere sotto la scuola. “E’ orribile” ripete più volte. Bilohorivka e Mariupol sono soltanto due tragedie di questa guerra che dal 24 febbraio ha ucciso, ci ricorda l’Onu, 2345 civili e ne ha feriti 2919. Tra loro ci sono anche bambini. Sono questi i nazisti che combatte Putin?

