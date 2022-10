I brasiliani hanno incoronato Lula presidente per la terza volta. Bolsonaro non l’ha presa bene e ha rifiutato di accettare la sconfitta. Degno dei leader dei paesi africani che di frequente non accettano i risultati elettorali, il presidente uscente e sconfitto rischia di destabilizzare il Brasile perché non accetta un risultato elettorale e rimette in discussione tutto il sistema dello spoglio. Bolsonaro l’africano, dunque. Che mette a repentaglio la tenuta della più grande democrazia d’America Latina. Un fatto ancora più grave se si pensa che il 67enne Bolsonaro è stato un militare di carriera, un capitano dell’esercito brasiliano.