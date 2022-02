Lo scrive il Washington Post. Il quotidiano Usa cita fonti governative secondo cui Joe Biden sarebbe pronto a rivelare dettagli del piano russo di invasione dell’Ucraina. L’intelligence americana sarebbe in possesso di immagini di vittime civili nell’est del paese e forse anche in Russia per mostrare i crimini di Kiev e creare un pretesto per invadere l’Ucraina.