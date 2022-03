Il presidente Usa Joe Biden ha minacciato di usare l’atomica in casi estremi inclusa un’escalation in Ucraina. Lo riporta il Wall Street Journal. Il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è convinto che l’Occidente abbia dichiarato la guerra ibrida totale alla Russia. prevede che “il ruolo fondamentale” dell’arsenale nucleare statunitense sia quello di dissuadere attacchi atomici. Si tratta, scrive il “Wsj”, di una formulazione attentamente studiata per lasciare aperta la possibilità che le armi nucleari vengano usate in “circostanze estreme” per scoraggiare anche attacchi nemici convenzionali, biologici, chimici, forse anche informatici. Per Lavrov invece i Paesi occidentali non nascondono i propri obiettivi, che sarebbero quelli di “distruggere, spezzare, annientare, strangolare” l’economia della Russia ed il Paese nel suo complesso. Hard Times’ gonna fall.