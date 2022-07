Messico, Israele e Arabia Saudita. In meno di una settimana il presidente Usa visita tre Paesi. Biden diplomatico a tutto campo.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden lancia un’offensiva diplomatica a tutto campo. Al centro dell’azione politica del leader Usa c’è il depotenziamento economico e industriale della Cina, la pace in Medio Oriente, il ritorno all’accordo nucleare del 2015 con l’Iran, la stabilizzazione delle relazioni con l’Arabia Saudita con uno storico viaggio a Riad.

L’incontro con il presidente messicano Lopez Obrador

Biden ha incontrato Andres Manuel Lopez Obrador a Città del Messico. Il presidente Usa e quello messicano sono in piena sintonia sulla necessità di togliere alla Cina il ruolo di “fabbrica del mondo”. Stati Uniti e Messico hanno creato, insieme al Canada, l’Usmca: un accordo commerciale nordamericano per realizzare una zona di libero scambio. I due presidenti sono concordi nell’utilizzare l’Usmca per potenziare i propri sistemi economici e isolare i cinesi. Per il presidente messicano occorre tornare a produrre sul proprio territorio, incentivando gli investimenti interni al fine di rendere beni e servizi competitivi sui mercati internazionali.

Biden in Israele

Il capo di Stato Usa va in visita ufficiale in Israele. E’ la prima volta dalle elezioni presidenziali del 2020. Ad attenderlo allo scalo Ben Gurion di Tel Aviv c’erano il premier israeliano Yair Lapid e il presidente Isaac Herzog. Biden ha ribadito la sua posizione di sostegno alla soluzione dei due Stati per cessare il conflitto tra israeliani e palestinesi. Ha auspicato un ritorno all’accordo nucleare con l’Iran del 2015, che il suo predecessore Donald Trump ha abbandonato quattro anni fa. Israele sostiene che il programma nucleare iraniano vada fermato. Teheran ha sempre detto che il suo programma è pacifico, ma gli scienziati dell’agenzia atomica e i Paesi occidentali non sono convinti.

La storica visita d Biden in Arabia Saudita

Il presidente degli Stati Uniti va in visita a Riad sotto il fuoco delle critiche per l’incontro con il principe Mohamed bin Salman, erede al trono saudita. Per l’intelligence Usa, Salman è il mandante dell’uccisione nel 2018 in Turchia il giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi. Biden ha risposto alle critiche dalle pagine del Washington Post, scrivendo che il suo obiettivo è quello di riorientare la politica dell’Arabia Saudita e non di rompere le relazioni diplomatiche. Al centro dei colloqui ci sono i temi pesanti dell’aumento dei prezzi del petrolio e la riduzione della produzione energetica. Biden arriva a Riad partendo da Tel Aviv. E’ un segnale importante perché mostra che l’Arabia Saudita sta accettando a piccoli passi l’esistenza di Israele e abbandonando il rigoroso ostruzionismo nel nome della causa palestinese.