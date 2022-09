Attentato a Kabul. Almeno 4 morti

Una forte esplosione è avvenuta nelle vicinanze della Grande Moschea Wazir Muhammad Akbar Khan a Kabul.

Secondo media locali, l’esplosione sarebbe avvenuta in prima mattinata mentre i fedeli stavano uscendo dal luogo di culto nel venerdì di preghiera. Il bilancio delle vittime è di “almeno 4 morti e 10 feriti”. Lo riferisce Emergency in un tweet spiegando di aver preso in carico le vittime nel proprio ospedale nella capitale afghana. Il portavoce dell’Emirato islamico dei talebani al potere in Afghanistan, Zabihullah Mujahid, ha condannato l’esplosione. Attaccare le moschee e prendere di mira i fedeli è un “crimine grave e imperdonabile”, ha scritto su Twitter ripreso dalla tv afghana Tolo News