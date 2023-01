Attacco suicida in una moschea di Peshawar, Pakistan. Sono 61 i morti e 152 i feriti. La maggior parte di questi ultimi (circa 65) si trova in ospedale per le cure mentre gli altri sono stati dimessi. Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), il gruppo dei talebani pachistani, ha rivendicato l’ attacco suicida alla moschea. L’azione sarebbe una ritorsione per l’uccisione del leader del Ttp Omer Khalid Khorasani, il cui vero nome era Abdul Wali Mohmand, avvenuta nell’agosto 2022 per l’esplosione di una mina lungo la strada nella provincia afghana di Paktika. Il TTP ha accusato dell’azione i servizi segreti pachistani.