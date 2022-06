Putin torna ad attaccare la capitale ucraina. Colpiti edifici residenziali nel centro di Kiev.

Era dallo scorso 6 giugno che la Russia non attaccava Kiev. Nella prima mattina del 26 giugno, l’attacco russo nel centro di Kiev ha colpito due edifici residenziali. Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha spiegato che molte persone sono state evacuate e messe in salvo ma ci sono ancora residenti sotto le macerie. L’attacco è parte della strategia russa di potenziare tutta l’offensiva nel Donbass, compiendo saltuari attacchi nelle principali città ucraine come ho spiegato qui. Inoltre, arriva nel giorno in cui comincia il G7 in Germania. Un atto chiaramente intimidatorio.