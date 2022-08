Attacco a una Moschea di Kabul

Sono almeno tre i morti e decine i feriti nell’attentato alla moschea di Kabul nella serata del 17 agosto durante il momento di preghiera. Emergency, che gestisce un ospedale nella capitale afghana, ha detto ad al-Jazeera che sono 27 i feriti portati nella loro struttura e tre sono morti. Non ci sono ancora rivendicazioni anche se sono in molti a sospettare dell’Isis che ha un braccio operativo proprio in Afghanistan. I miliziani dello Stato Islamico hanno firmato diversi attentati nella capitale in passato.