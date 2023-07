By

Il presidente ugandese accusa l’ex leader congolese di aver sostenuto i ribelli affiliati all’Isis. È alta tensione tra Uganda e Repubblica Democratica del Congo.

Il presidente dell’Uganda Yoweri Museveni ha accusato Joseph Kabila, l’ex leader della Repubblica Democratica del Congo, di aver dato rifugio ai ribelli armati e di aver permesso loro di utilizzare i proventi dello sfruttamento di minerali e legname per costruire la loro forza.

Per anni, le forze democratiche alleate (ADF), formate nel 1995 in Uganda per contrastare l’amministrazione di Museveni, hanno effettuato uccisioni di civili e personale di sicurezza dalla sua base nelle giungle della vicina RDC ricca di minerali. Nel 2019 ha giurato fedeltà all’ISIL (ISIS).

Kabila è stato presidente della RDC dal 2001 al 2019.

L’ADF, che gli Stati Uniti hanno definito un gruppo “terrorista”, è considerato il più letale di dozzine di milizie armate che vagano nella RDC orientale ricca di minerali. A marzo, Washington ha annunciato una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portassero alla cattura del leader dell’ADF Musa Baluku.

Nel corso degli anni, il gruppo è stato sostenuto dai successivi governi della RDC desiderosi di sovvertire l’influenza ruandese e ugandese nel paese. Ma nel 2013, l’ADF ha iniziato ad attaccare obiettivi militari congolesi, portando l’esercito a contrattaccare.

Nel 2021, l’Uganda, con il permesso del presidente del Congo Felix Tshisekedi, ha lanciato un’operazione militare con l’esercito congolese per cercare di sconfiggere gli insorti.

Quell’operazione, ha detto Museveni, aveva smantellato con successo la maggior parte dei campi dell’ADF ei ribelli si erano divisi in piccoli gruppi difficili da individuare, scivolando occasionalmente in Uganda per compiere attacchi contro i civili.