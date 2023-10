Tel Aviv richiama i suoi diplomatici da Ankara. È alta tensione tra Israele e Turchia.

Israele ha richiamato i diplomatici dalla Turchia dopo che il presidente Recep Tayyip Erdogan ha accusato lo stato ebraico di comportarsi come un “criminale di guerra”.

Erdogan si è rivolto a migliaia di manifestanti durante una manifestazione filo-palestinese a Istanbul.

Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha risposto ordinando ai diplomatici di tornare.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha “l’esercito più morale del mondo”.

Israele ha ampliato i suoi attacchi sulla Striscia di Gaza, tre settimane dopo che Hamas ha lanciato il suo attacco nel sud di Israele, uccidendo più di 1.400 persone e prendendo in ostaggio 229 persone.

Erdogan ha affermato che “il principale colpevole dietro il massacro in corso a Gaza è l’Occidente”.

“Israele commette apertamente crimini di guerra da 22 giorni, ma i leader occidentali non possono nemmeno chiedere a Israele un cessate il fuoco, per non parlare di reagire ad esso”, ha detto.

Ha inoltre accusato Israele di comportarsi come un “criminale di guerra” e di cercare di “sradicare” i palestinesi.

Il primo ministro israeliano Netanyahu ha invece dichiarato: “Non accusateci di crimini di guerra. Se pensate di poter accusare i nostri soldati di crimini di guerra questa è ipocrisia. Siamo l’esercito più morale del mondo”.

Ha aggiunto che le forze di difesa israeliane stanno prendendo precauzioni per proteggere i civili e ha accusato Hamas di commettere crimini contro l’umanità “usando la sua gente come scudi umani”.

I due paesi hanno una storia di rapporti tesi.

Un tempo stretti alleati, la Turchia ha interrotto i rapporti diplomatici con Israele nel 2010 dopo che 10 attivisti turchi filo-palestinesi sono stati uccisi in scontri con commando israeliani che si erano imbarcati su una nave di proprietà turca cercando di rompere il blocco marittimo israeliano della Striscia di Gaza.

Le relazioni sono state ristabilite nel 2016, ma i due si sono espulsi a vicenda i diplomatici nel 2018 in una disputa sull’uccisione di palestinesi da parte di Israele durante le proteste al confine tra Gaza e Israele.

La Turchia non considera Hamas un’organizzazione terroristica, a differenza di paesi come Stati Uniti e Regno Unito. Ospita da tempo i suoi membri e sostiene una soluzione a due Stati.