Alta tensione tra Congo e Ruanda

Rischi di escalation militare. Congo e Ruanda si scambiano accuse reciproche (e anche spari).

Il Ruanda ha sparato contro un aereo militare congolese. Il governo di Kigali sostiene che l’aereo abbia violato il suo spazio aereo. La nuova escalation di tensioni tra i due paesi ha fatto scattare l’allarme in tutta l’Africa centrale.

Una dichiarazione del governo ruandese riporta che sono state prese “misure difensive” contro un Sukhoi-25 proveniente dal Congo e ha invitato il Kinshasa a “fermare questa aggressione”. L’emittente statale del Ruanda ha condiviso un video di quello che sembrava essere un proiettile sparato contro un aereo.

Il governo del Congo ha risposto che l’attacco ruandese al suo aereo da combattimento è avvenuto nello spazio aereo congolese vicino all’aeroporto internazionale della città di Goma e che l’aereo non era entrato nello spazio aereo ruandese. L’aereo è atterrato senza gravi danni.

Congo e Ruanda sull’orlo di una crisi di nervi

Il Congo considera questo “un deliberato atto di aggressione che equivale a un atto di guerra” con l’obiettivo di sabotare gli sforzi di pace regionali”.

L’incidente è avvenuto una settimana prima dell’arrivo di Papa Francesco nella capitale del Congo, Kinshasa, per una visita di tre giorni per evidenziare il tributo che decenni di conflitto hanno provocato nel paese, in particolare nel Congo orientale, una regione instabile ricca di minerali fondamentali per gran parte del tecnologia del mondo.

Il Congo da mesi accusa il Ruanda di sostenere il gruppo ribelle M23, uno delle decine che sta combattendo nel Congo orientale.