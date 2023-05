Alta tensione in Israele: il ministro di estrema destra va a Al-Aqsa

By

Dopo mesi di scontri e violenze, in Israele la tensione rimane alta dopo la visita al complesso di Al-Aqsa del ministro di estrema destra Ben Givr.

Il ministro israeliano per la sicurezza nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir è entrato nel complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme est. Immediata la reazione di condanna dei palestinesi dopo mesi di crescenti tensioni e violenze.

I commenti durante la sua visita mattutina del 21 maggio al compound sono arrivati ​​pochi giorni dopo che gruppi di giovani ebrei si erano scontrati con i palestinesi e avevano cantato slogan razzisti durante l’annuale “marcia della bandiera” dell’estrema destra attraverso la Città Vecchia.

L’evento, tenutosi nel “Jerusalem Day”, che segna la conquista e l’annessione di Gerusalemme Est nel 1967, una mossa considerata illegale dal diritto internazionale, ha portato alla violenza negli ultimi anni, poiché gli israeliani di estrema destra gridano slogan e insulti provocatori, oltre a attaccare fisicamente i palestinesi e persino i giornalisti.

“Sono felice di salire sul Monte del Tempio, il luogo più importante per il popolo di Israele”, ha detto Ben-Gvir durante la sua visita al complesso della moschea di Al-Aqsa, noto anche come Al-Haram al-Sharif dai musulmani. Monte del Tempio dagli ebrei.

Nel 2023, le tensioni intorno ad Al-Aqsa sono state seguite da un assalto israeliano di 11 giorni alla Striscia di Gaza. Hamas, che controlla la Striscia, ha ripetutamente avvertito che avrebbe reagito a quelle che vede come incursioni ebraiche nel sito, che si trova sotto la tutela giordana sotto un accordo di “status quo” di lunga data messo in atto per contenere le tensioni.

“Tutte le minacce di Hamas non aiuteranno, noi siamo al comando qui a Gerusalemme e in tutta la terra di Israele”, ha detto Ben-Gvir, che ha visitato più volte il complesso.

In base agli accordi sullo status quo, i non musulmani possono visitare il sito nel cuore della Città Vecchia ma non sono autorizzati a pregare. Tuttavia, i visitatori ebrei hanno sempre più sfidato il divieto, più o meno apertamente.

I palestinesi considerano la sfida al divieto di preghiera una provocazione e temono che Israele intenda impossessarsi del sito.

L’aumento del numero di ebrei ultranazionalisti che entrano nel complesso e il frequente assalto al sito da parte delle forze di sicurezza israeliane, anche all’interno della sala di preghiera della moschea di Al-Aqsa, hanno aumentato la rabbia palestinese.

Un portavoce del presidente palestinese Mahmoud Abbas ha affermato che “l’incursione di Ben-Gvir nei cortili della moschea di Al-Aqsa non cambierà la realtà e non imporrà la sovranità israeliana su di essa”.