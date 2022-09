Alta tensione alla frontiera tra Kyrghyzstan e Tajikistan

Scambi di fuoco tra le guardie di frontiera del Kirghizistan e del Tagikistan dopo una disputa sul confine tra le due nazioni dell’Asia centrale.

Lo scontro è avvenuto alla vigilia di una riunione dell’Organizzazione della sicurezza regionale e sullo sfondo dei combattimenti tra Russia e Ucraina, nonché Azerbaigian e Armenia. I combattimenti sono iniziati dopo che le guardie di frontiera kirghise hanno accusato i tagiki di prendere posizione in una parte del confine non delimitato.

La parte tagika ha dichiarato che le guardie di frontiera kirghise hanno aperto colpi di mortaio e armi non provocate sul loro avamposto, uccidendo una guardia di frontiera e ferendone altre due.

Il Kirghizistan non ha immediatamente riportato vittime. Più di un terzo del confine di 1.000 km (600 miglia) dei due paesi rimane controverso.

Sia il Kirghizistan che il Tagikistan sono alleati con la Russia e ospitano basi militari russe, ma i combattimenti per questioni di confine sono frequenti e l’anno scorso è quasi sfociato in una guerra totale tra le ex repubbliche sovietiche.

La Russia ha invitato i due alleati dell’Asia centrale ad adottare misure urgenti per riportare sotto controllo la situazione al confine tra i due paesi.

Uno scontro simile a giugno ha ucciso una guardia di frontiera tagika. Le escalation gravi sono rare, ma i timori di un conflitto più ampio si sono diffusi l’anno scorso quando decine di persone sono morte nel peggior confronto tra i due in oltre 30 anni di indipendenza post-sovietica.

I leader kirghisi e tagiki dovrebbero partecipare a un vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai in Uzbekistan questa settimana insieme al presidente russo Vladimir Putin e al leader cinese Xi Jinping, nonché a molti altri leader mondiali.

Per la prima volta in tre anni, il vertice si svolge interamente di persona, con la partecipazione di 15 leader di tutti gli otto Stati membri della SCO: Cina, India, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Russia, Tagikistan e Uzbekistan; tre stati osservatori: Bielorussia, Iran e Mongolia; e quattro paesi partner del dialogo: Armenia, Azerbaigian, Turchia e Turkmenistan.

La Cina vede il gruppo, fondato sotto il predecessore di Xi, Hu Jintao, come contrappeso alle alleanze guidate dagli Stati Uniti in tutta l’Asia orientale. Pechino ha preso parte ad esercitazioni militari multigovernative, mettendo in mostra le sue forze in rapido sviluppo.