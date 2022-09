Al-Qaeda attacca in Yemen e uccide 20 miliziani

Miliziani di al-Qaeda hanno ucciso almeno 20 combattenti allineati con i separatisti meridionali dello Yemen in un attacco nella provincia di Abyan. Lo riporta Al-Jazeera che cita un portavoce militare del sud e aggiunge che tutti gli aggressori sono stati uccisi.

I combattenti del gruppo armato hanno usato granate a propulsione a razzo, armi leggere e medie e veicoli militari nell’imboscata a un posto di blocco nel distretto di Ahwar.

Il principale gruppo separatista meridionale dello Yemen STC, sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti, il mese scorso ha ampliato la sua presenza in tutta la provincia meridionale di Abyan in quella che ha descritto come una mossa per combattere le “organizzazioni terroristiche”, individuando al-Qaeda.

L’STC ha affermato che sei combattenti di al-Qaeda sono stati uccisi dopo che il gruppo ha lanciato un “attacco terroristico” contro le sue forze nel distretto di Ahwar ad Abyan all’inizio di martedì.