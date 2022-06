Vasco Bendini 100, un cammino artistico senza fine che arriva al Castello di Bratislava.

Il 23 giugno 2022 al Castello di Bratislava – Museo Storico viene inaugurata la prima mostra in Slovacchia dell’artista Vasco Bendini, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, con la collaborazione dello stesso Museo, di Frittelli arte contemporanea di Firenze e dell’Ambasciata d’Italia in Slovacchia.

Allievo di Virgilio Guidi e Giorgio Morandiall’Accademia delle Belle Arti di Bologna, Vasco Bendini (Bologna 1922 – Roma 2015) è stato dagli anni Quaranta uno dei pionieri e dei protagonisti dell’arte informale in Italia e in Europa. Negli anni Sessanta opera nelle nuove frontiere concettuali e si dedica alla produzione di oggetti e installazioni, precedendo gli esiti raggiunti dall’Arte Povera. Dal 1970 torna definitivamente alla pittura: le sue opere verranno esposte in mostre personali e collettive in gallerie e musei internazionali come il Philadelphia Museum of Art, il Museo d’Arte Moderna di Saarbruecken, il Museo d’Arte Moderna di Saarlouis, la Galleria Comunale d’Arte Moderna di Bologna, la Casa del Mantegna di Mantova, il PAC di Milano, il Palazzo dei Diamanti a Ferrara, le Scuderie del Quirinale e il MACRO a Roma.

Fra le sue personali ricordiamo in particolare quella all’Attico di Roma (1966), presentata da Giulio Carlo Argan, e quella allo Studio Bentivoglio di Bologna (1967), presentata da Francesco Arcangeli.

In più occasioni ha esposto alla Biennale di Venezia (1956, 1964, 1972), alla Quadriennale di Roma (1959, 1965, 1972, 1992), alla Biennale di San Paolo del Brasile (1961) e alla Biennale di Tokyo(1962), e oggi è uno degli artisti della Collezione Arte Farnesina, custodita a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Nel 2010 ha ricevuto il premio alla carriera “Marina di Ravenna”, insieme a Georges Mathieu e Arnulf Rainer.

La mostra “Io che cammino – 100”, organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava in collaborazione con Frittelli arte contemporanea e il Museo Nazionale Slovacco – Museo Storico, riprende il titolo di una personale di Vasco Bendini aperta a Firenze nel febbraio 2020 e purtroppo chiusa a causa dell’improvviso arrivo della pandemia da Covid-19. Il nucleo della mostra originaria viene ora ampliato in una nuova retrospettiva, che celebra l’artista in occasione del 100° anniversario della nascita; l’esposizione di Bratislava si tiene a pochi giorni dalla chiusura dell’importante antologica “Vasco Bendini. Ombre prime”, curata da Bruno Corà alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e dall’inaugurazione di un’altra mostra a Palazzo Franchetti a Venezia.

L’esposizione è una delle iniziative di maggior rilievo della XV edizione del festival italiano in Slovacchia “Dolce Vitaj”, che si svolge sotto il Patrocinio del Sindaco di Bratislava Matúš Vallo.

Curatore: Simone Frittelli.

Informazioni

Data: 23.6 – 4.12.2022

Luogo: Castello di Bratislava

Organizzato da: Istituto Italiano di Cultura di Bratislava

In collaborazione con: Frittelli arte, Archivio Bendini, Ambasciata d’Italia, Museo Nazionale Slovacco – Museo Storico