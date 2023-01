Accordo Usa con isole del Pacifico

Gli Stati Uniti in cerca di un equilibrio per bilanciare l’influenza cinese. Accordo tra Usa e due isole del Pacifico.

Gli Stati Uniti firmano un accordo con due Paesi delle isole del Pacifico. La strategia di Washington è creare un contrappeso alla Cina in un’area dove l’influenza di Pechino in campo economico, diplomatico e militare sta aumentando. Il governo americano ha firmato a Los Angeles due memorandum d’intesa con le Isole Marshall e Palau. I memorandum sono strumenti per aprire la strada a nuovi trattati di cooperazione. Per ora, gli accordi garantiscono agli Usa diritti militari sui due Stati in cambio di supporto economico. In entrambi i memorandum è stata stabilita la somma economica che viene versata da Washington. Non si tratta ancora di accordi vincolanti perché devono essere approvati dal Congresso e c’è il massimo riserbo da parte dei funzionari americani. Tuttavia un giornale della Micronesia, il Marianas Variety, ha rivelato che le Isole Marshall riceveranno 700 milioni di dollari nei prossimi quattro anni. Una somma che non soddisfa completamente le aspettative delle Isole Marshall. Negli anni scorsi le Marshall e Palau hanno lamentato di non avere ricevuto un risarcimento sufficiente a coprire i danni causati dai test nucleari Usa negli anni ’50 e ’60.