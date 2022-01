10 film da Oscar nel 2022

La pandemia ha messo in ginocchio il settore cinematografica mondiale. Le produzioni sono state ferme per buona parte del 2020 e hanno subito forti limitazioni e difficoltà nel 2021. Nonostante questo qualcosa si è mosso come abbiamo visto al Festival Internazionale del Cinema di Venezia nel 2021 e in altre rassegne internazionali. Certo siamo molto lontani dalla creatività e attivismo cinematografico dell’era pre-Covid. Tuttavia, il jet-set internazionale ha saputo creare dei buoni prodotti, molto interessanti per la sceneggiatura e le interpretazioni degli attori.

Sono 10 i film da Oscar nel 2022 che meritano di concorrere per la famosa statuetta a Los Angeles. Ecco quali e la valutazione (da * a *****).