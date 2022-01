Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2022 potrebbe essere l’anno in cui il mondo allontana l’incubo di una guerra nucleare. I cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu hanno votato all’unanimità di impegnarsi a impedire la proliferazione di armi nucleari e a garantire che una guerra nucleare non sarà mai combattuta. E’ una delle rare occasioni in cui i cinque membri permanenti hanno approvato senza il diritto di veto una risoluzione del Consiglio di Sicurezza su materie per cui è richiesta l’unanimità.

Nella dichiarazione congiunta, riportata in una nota dell’Onu, si scrive che Stati Uniti, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia ritengono loro principale responsabilità evitare una guerra tra Stati nucleari e ridurre i rischi strategici che possa esplodere un conflitto, impegnandosi anche a lavorare e collaborare con tutti i Paesi affinché si crei un clima e atmosfera di sicurezza. Un nuovo trattato di non proliferazione delle armi nucleari dovrebbe essere firmato a fine anno.

Cos’è il Trattato di non proliferazione nucleare