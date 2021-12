La Russia propone un accordo di sicurezza a Nato e Stati Uniti

La Russia ha reso pubbliche le sue proposte per un nuovo e ampio accordo di sicurezza con la Nato e gli Stati Uniti. La proposta russa contiene alcune richieste come quella, per esempio, che l’Alleanza Atlantica metta per iscritto che non si allargherà verso la frontiera russa. La pretesa di Mosca è quella che l’Occidente ritiri l’invito del 2008 a Ucraina e Georgia a aderire all’Alleanza Atlantica. Inoltre, il Cremlino chiede che la Nato metta fine alle sue attività militari nell’Europa orientale come, per esempio, i battaglioni plurinazionali in Polonia e nei paesi baltici, ma anche in Asia centrale e nel Caucaso.