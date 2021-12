Il Trenino Rosso del Bernina, andare a Sankt Moritz in treno

Viaggi da fare. A Sankt Moritz con il trenino del Bernina.

di Valeria Fraquelli

Avete voglia di vedere la montagna più autentica ma anche più glamour? Allora questo è un viaggio che fa per voi.

Il Trenino Rosso del Bernina è un treno dal fascino storico, quasi magico che vi farà scoprire tutto quello che la montagna può offrire e vi porterà attraverso magici paesaggi e paesini caratteristici, laghi e fiumi che sembrano incantati e una natura fatta di boschi, di radure incontaminate.

Ma andiamo con ordine. E a questo punto la domanda è come si fa e dove posso prendere il Trenino Rosso del Bernina?

Per prendere il Trenino del Rosso del Bernina bisogna andare a Tirano e da lì in avanti potrete chiedere in stazione e farvi consigliare sull’offerta fatta apposta per voi. È consigliabile comunque prendere i biglietti on line sul sito Trenino rosso del Bernina – Bernina Express (trenino-rosso-bernina.it) dove potete trovare tutte le informazioni utili e programmare a vostra vacanza in sicurezza e in totale libertà.

Se volete vivere la montagna davvero a 360° vi conviene fare prima tappa a Livigno, una cittadina splendida e pienissima di negozi e negozietti tipici, e poi prendere il vostro treno dalla stazione di Poschiavo. Se alloggiate in uno dei tanti hotel di Livigno potete chiedere alla reception e sicuramente troverete personale molto preparato pronto a rispondere a qualsiasi domanda e fugare ogni dubbio.

Ricordate che anche in questo caso è sempre meglio acquistare i biglietti on line per comodità e per evitare pericolosi assembramenti. In ogni caso sul treno dovete seguire precise regole che servono a garantire la sicurezza di tutti, quindi indossate sempre la mascherina e a richiesta preparatevi ad esibire il Super Green Pass.

Con il Trenino Rosso del Bernina potrete ammirare paesaggi da sogno e, se volete, scendere in una delle bellissime stazioni intermedie e fare degli splendidi percorsi tra foreste, boschi e paesini tipici pieni di localini dove mangiare piatti locali e comprare souvenir di ogni tipo.

Tra natura e architettura tipica di montagna con il treno potrete ammirare la montagna davvero in tutti i suoi angolini segreti. Laghi e fiumi, torrenti e cascate impetuose faranno da scenografia per una vacanza indimenticabile, il tutto con il Pizzo Bernina sullo sfondo.

Se avete tempo visitate anche l’Ospizio Bernina, un rifugio di montagna tipico e molto accogliente dove potrete ammirare il panorama e gustare specialità locali in pieno relax.

Se arriverete fino a Sankt Moritz avrete l’imbarazzo della scelta tra passeggiate sul lungo lago o shopping in centro, e ci sono anche delle pasticcerie stupende con dolci che non vedono l’ora di essere mangiati, e ne vale veramente la pena. I negozi di Sankt Moritz sono una vera scoperta e accanto alle grandi firme e alle boutique del lusso ci sono anche negozi più abbordabili con prodotti d’eccellenza e con la vera gastronomia svizzera.

Potete anche godervi il lungo lago ed ammirare in tutta tranquillità il paesaggio, con comode panchine per leggere un libro e prendere il sole, osservare gli animali attraverso binocoli appositamente collocati e fare delle belle passeggiate respirando aria pulita. E passeggiare in riva al lago è veramente un potentissimo antistress, permette di tornare in pace con il mondo, di dimenticare almeno per poco le preoccupazioni.

E allora saltate tutti a bordo del Trenino Rosso del Bernina, la vostra vacanza sta per iniziare.