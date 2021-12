La Germania di Scholz sospende il Nord Stream 2

Il governo tedesco lancia il primo segnale per dissuadere la Russia dalla tentazione di invadere l’Ucraina.

I rischi di un’aggressione russa all’Ucraina fermano il gasdotto Nord Stream 2. E’ la Germania del cancelliere Olaf Scholz a sospendere l’attivazione della pipeline che trasporta il gas dalla Russia all’Europa attraverso il Baltico.

Il nuovo ministro degli Esteri tedesco, la leader dei Verdi Annalena Baerbock, ha annunciato di non dare il via libera al gasdotto, come riporta il sito dell’Ispi che cita fonti stampa tedesche. La Baerbock ha spiegato che “l’infrastruttura non soddisfa i requisiti del diritto dell’Unione Europea in materia energetica e che permangono questioni di sicurezza”.

La scelta della Germania di sospendere Nord Stream 2 ha tutto il sapore di un mezzo di dissuasione per la Russia che ha minacciato l’invasione dell’Ucraina. A conferma di questo ci sono le dichiarazioni del cancelliere Scholz dei giorni scorsi. Il successore di Angela Merkel aveva parlato in maniera esplicita di “conseguenze disastrose” in caso di invasione.

Nord Stream 2 è un progetto russo-tedesco per raddoppiare la quantità del gas trasportato dalla Russia in Europa. L’impianto va a potenziare il già esistente Nord Stream 1 e dovrebbe entrare in funzione a febbraio 2022. Ma Nord Stream 2 non è ancora operativo e nel mese di novembre l’authority tedesca per l’energia elettrica aveva fermato l’iter di certificazione per alcune questioni di legittimità. Ora arriva lo stop anche dal governo.

La critica al gasdotto arriva in particolare dagli Stati Uniti. Washington ritiene che grazie a Nord Stream 2 la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia aumenterà. Inoltre, Mosca potrà esercitare una forte pressione sull’Ucraina dove passa attualmente il principale gasdotto che collega i giacimenti russi all’Europa. Se entra in funzione Nord Stream 2, Kiev non potrà più disporre delle tasse di transito del gas e sarà più esposta al pressing del Cremlino.