La Russia minaccia il dispiegamento di missili nucleari

By

La Russia ha annunciato che potrebbe essere costretta a schierare missili nucleari in Europa come reazione a ciò che percepisce come le intenzioni della NATO di compiere mosse simili.

Il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha detto all’agenzia di stampa russa RIA che il suo paese avrebbe bisogno di fare un passo aggressivo se la NATO non si impegna meglio con Mosca sulla riduzione delle tensioni. Lo riporta l’agenzia Reuters.

I missili balistici e da crociera a raggio intermedio furono banditi in Europa come parte di un trattato del 1987 volto ad affrontare le tensioni della Guerra Fredda. Dopo anni di presunta violazione del patto da parte della Russia, gli Stati Uniti sono usciti dall’accordo nel 2019, secondo Reuters.

Nel frattempo, Ryabkov ha affermato che ci sono “indicazioni indirette” secondo cui la NATO intendeva ridistribuire missili a raggio intermedio, come il recente ripristino del 56° comando di artiglieria, che ospitava missili con capacità nucleari durante la Guerra Fredda, ha aggiunto Reuters.

“La mancanza di progressi verso una soluzione politica e diplomatica a questo problema porterà la nostra risposta a essere di natura militare e tecnica militare”, ha affermato Ryabkov.

La NATO ha affermato che non ci sarebbero stati nuovi missili statunitensi in Europa e che avrebbe affrontato le minacce dei nuovi missili russi con armi convenzionali. Tuttavia, Ryabkov ha affermato che la Russia ha una “completa mancanza di fiducia” nell’alleanza militare, ha osservato il servizio di notizie.

“Non si permettono di fare nulla che possa in qualche modo aumentare la nostra sicurezza – credono di poter agire come vogliono, a loro vantaggio, e noi dobbiamo semplicemente ingoiare tutto questo e affrontarlo. Questo non continuerà, ” Egli ha detto.