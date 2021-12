Biden convoca i leader Nato sull’Ucraina. Un successo per Putin

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha convocato i leader della Nato per discutere della situazione in Ucraina dopo il summit tra il leader Usa e quello Russo. Al vertice è invitata anche la Russia. Di fatto, si tratta di una vittoria di Vladimir Putin che ha chiesto a Biden garanzie sull’allargamento Nato a est e sull’ingresso dell’Ucraina. Non sappiamo se sul tavolo della Nato ci saranno le richieste di Putin. Tuttavia, il fatto che il leader americano abbia convocato la dirigenza Nato subito dopo il summit con Putin è musica per le orecchie del presidente russo.