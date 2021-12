Ucraina: l’incontro Biden Putin spiegato in cinque punti

Putin ha risposto che vuole garanzie affidabili sullo stop all’espansione della NATO a est e al dispiegamento di armi e eserciti vicino ai confini russi. Lo riporta il sito del Cremlino. Putin, a quanto ha riferito Repubblica, ha detto a Biden che è la NATO che ha iniziato a portare i militari vicino ai confini russi. Inoltre, Putin ha chiesto garanzie che la Nato non ammetterà come membro dell’alleanza l’Ucraina.

Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito a Putin che l’America e i suoi alleati sostengono l’integrità e la sovranità territoriale dell’Ucraina e che Washington armerà i suoi alleati vicini alla Russia in caso di invasione dell’Ucraina. Tuttavia, il leader americano ha fatto appello alla sua controparte russa per lavorare a una de-escalation della tensione. Biden ha anche chiesto il rispetto e l’attuazione degli accordi di Minsk sull’Ucraina orientale per un cessate il fuoco nella zona del Donbass dove è in corso un conflitto tra esercito di Kiev e separatisti filo-russi.