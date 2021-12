Biden annuncia misure per proteggere l’Ucraina da attacchi russi

L’aggressione militare della Russia verso l’Ucraina è una possibilità reale. Il presidente Usa Joe Biden ha spiegato in una conferenza stampa che Washington sta valutando con i suoi alleati di prendere alcune misure e iniziative per proteggere l’Ucraina da attacchi russi. L’obiettivo, ha aggiunto il presidente americano, è quello di rendere difficile per Putin lanciare attacchi contro il territorio ucraino. L’affermazione di Biden preoccupa le capitali europee. Se nell’incontro di Stoccolma tra i ministri degli esteri di Stati Uniti e Russia la strada diplomatica è sembrata essere l’unica soluzione per i due ministri, l’annuncio pubblico di Biden rimette tutto in discussione. Il leader Usa sembra quasi rispondere a quanto comunicato dal Cremlino che ha accusato Kiev di preparare un attentato in Russia. E prossimamente è stato annunciato un vertice tra Biden e Putin.