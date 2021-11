Se Amazon blocca le carte di credito

Perché Amazon decide di non accettare nel Regno Unito i pagamenti con carte di credito Visa.

Il gigante del commercio elettronico Amazon ha annunciato che dal 19 gennaio 2022 non accetterà più nel Regno Unito pagamenti con le carte di credito Visa. Secondo il gruppo di e-commerce le commissioni sulle transazioni sono troppo alte. La tecnologia, spiega in una nota la società di Jeff Bezos, fa ridurre i prezzi ovunque. In Gran Bretagna invece – prosegue la nota- le commissioni sulle transazioni con carta d credito non si riducono, anzi addirittura aumentano. Per ora saranno accettate solo le carte di debito. In un comunicato, Visa ha espresso il suo disappunto e stupore per la scelta di Amazon.

La questione è però più complessa e non si limita al solo caso delle carte di credito Visa. Amazon in realtà sfida il sistema bancario.

Finora il gigante del commercio elettronico ha rovesciato il modo di fare acquisti e ha una situazione di monopolio mondiale sulle vendite online. I prezzi di prodotti e beni sul mercato li fa Amazon. Un acquisto costa sempre meno se comprato attraverso il suo portale rispetto al negozio.

Amazon ora lancia il guanto di sfida a una società come Visa. L’obiettivo è quello di influenzare le banche. I gestori dei sistemi di circuiti di carte di credito (come Visa o Mastercard) hanno ottenuto in questi anni enormi vantaggi dal commercio di Amazon. Il forte rialzo degli acquisti tramite il portale di vendite online più famoso del mondo ha generato un flusso di affari con carte di credito e conseguenti commissioni (il guadagno dei gestori di card system) con un volume di affari miliardario.

Con la scelta di non accettare più le carte di credito Visa, Amazon avverte il sistema Visa ma allo stesso tempo manda un messaggio a tutti gli altri: se si continua così possiamo trovare altre strade. Per esempio, Amazon ha la forza di crearsi un proprio circuito di credit card. Il gigante minaccia così la finanza internazionale del credito al consumo e di rovesciare i sistemi consolidati da anni.