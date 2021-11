Con l’arte più salute fisica, sociale e mentale. Il convegno Onu a New York

Il 14 novembre 2021, i principali sostenitori delle politiche culturali, artisti e ricercatori di organizzazioni culturali, centri sanitari, governo e Nazioni Unite si sono riuniti al Metropolitan Museum of Art di New York, rispondendo a una call to action per confrontarsi sui benefici per la salute dall’arte.

L’Healing Arts Symposium della durata di un giorno, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è prodotto da Culturerunners in collaborazione con il Creative Arts Therapies Consortium presso la NYU Steinhardt, il NeuroArts Blueprint, un’iniziativa dell’International Arts + Mind Lab presso la Johns Hopkins University School of Medicine e il programma Health, Medicine and Society presso l’Aspen Institute e l’Open Mind Project. Il punto di partenza sono le arti, ritenute necessarie per la salute fisica, mentale e sociale nel corso della vita.

Il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, ha commentato il simposio: “Siamo particolarmente lieti che musei come il Met stiano ripensando alle loro missioni per considerarsi non semplicemente come depositari di oggetti di valore, ma come centri di impegno creativo con le loro comunità nel perseguimento della promozione del benessere e della salute del pubblico”.

L’evento è stato centrato su tre panel tematici che hanno esplorato l’intersezione tra ricerca, pratica culturale e politica globale nelle arti e nella salute. Il discorso di apertura di Max Hollein, Marina Kellen, direttore francese del Metropolitan Museum of Art, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’OMS, e Audrey Azoulay, direttore generale dell’UNESCO, inquadreranno i panel che saranno ospitati da Heidi Holder.

Gli artisti partecipanti sono stati il soprano e l’avvocato d’arte e salute Renée Fleming; Cantante, attrice e membro fondatore del Black Theatre United, Vanessa Williams; e l’artista e architetto siro-americano Mohamad Hafez. C’erano anche Aduke Gomez, Presidente di Art4Health presso il Ministero della Salute a Lagos, Nigeria; Patrick J. Kennedy, ex deputato e sostenitore della salute mentale; Sunil Iyengar, Direttore dell’Ufficio di ricerca e analisi presso il National Endowment for the Arts (NEA); ed Emmeline Edwards, Direttore della Divisione di Ricerca Extramurale del Centro Nazionale per la Salute Complementare e Integrativa (NCCIH).