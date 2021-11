Sono tra i più importanti luoghi di scambio di vendita e acquisto di capitali. Cosa sono i mercati finanziari?

I mercati finanziari, o mercati di capitali, sono luoghi in cui vengono venduti o acquistati titoli, azioni o monete. Sono istituzioni attraverso le quali i risparmi effettuati nel sistema economico vengono trasferiti agli investitori.

Il mercato, come definizione generale, è un luogo in cui vengono vendute e comprate merci. Nel caso dei mercati finanziari o di capitali le merci sono costituite da azioni, titoli di vario tipo, monete.

Il mercato finanziario, come qualunque altro tipo di mercato, è quindi un processo con cui gli acquirenti e i venditori interagiscono per determinare il prezzo e la quantità del titolo, azione o moneta. Ho ripreso la celebre definizione di mercato che diede il premio Nobel per l’economia Paul Samuelson (Economia – Zanichelli 12° edizione Bologna 1987).

In un sistema di mercato ogni cosa ha un prezzo. Se aumenta la quantità desiderata di un bene capitale (per esempio una valuta monetaria), aumenterà la disponibilità di moneta da parte dei venditori (per esempio le banche). Mentre gli acquirenti si butteranno sul mercato per comprare la valuta disponibile, i venditori alzeranno il prezzo della valuta (le famose commissioni) perché la disponibilità è limitata e il maggior offerente avrà più chance di comprare valuta.

Il più importante mercato finanziario è costituito dai mercati azionari. Questi ultimi, chiamati anche Borsa Valori, sono luoghi in cui si comprano e vendono azioni di società di capitali.