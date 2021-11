La Serbia può causare una terza guerra nei Balcani?

Il premier del Kosovo Albin Kurti ha detto al britannico Daily Telegraph che la Serbia può minacciare una terza guerra balcanica. Secondo Kurti, il governo di Belgrado si comporta come la Germania tra le due guerre mondiali. Il premier ha anche avvertito del pericolo che può arrivare dalle recenti crisi in Bosnia e Kosovo che potrebbero sfociare in situazioni pericolose se non si interviene.