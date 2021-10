L’Onu la vede nera sul clima. Il rapporto sulla lotta alle emissioni

L’agenzia dell’Onu sull’ambiente ha pubblicato il rapporto annuale sul clima in vista del Cop26 di Glasgow. Non mantenute le promesse di riduzione delle emissioni.

L’agenzia dell’Onu per la protezione dell’ambiente (Unep) ha pubblicato il rapporto sul clima (Emission gap Report) in vista del Cop26 di Glasgow. E l’Onu la vede nera sul futuro dell’ambiente e per il clima. Nel rapporto emerge che gli Stati non saranno in grado di mantenere la temperatura globale sotto 1,5 gradi.

L’Emissions Gap Report 2021 mostra che i nuovi impegni nazionali sul clima combinati con altre misure di mitigazione mettono il mondo sulla strada per un aumento della temperatura globale di 2,7°C entro la fine del secolo. Questo è ben al di sopra degli obiettivi dell’accordo sul clima di Parigi e porterebbe a cambiamenti catastrofici nel clima della Terra. Per mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C in questo secolo, l’obiettivo ambizioso dell’Accordo di Parigi, il mondo ha bisogno di dimezzare le emissioni annuali di gas serra nei prossimi otto anni.