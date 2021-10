Un articolo della Bbc spiega come si può aiutare il clima e ridurre le emissioni di Co2 riorganizzando i paini di volo degli aerei di linea.

Compagnie aeree e governi sono consapevoli che la lotta al cambiamento climatico passa attraverso le riduzioni di Co2. I voli aerei sono tra i più inquinanti nonché i più grandi produttori di anidride carbonica nell’atmosfera. Secondo le stime Onu l’intero settore dell’aviazione mondiale emette il 2,4% delle emissioni mondiali. Un solo volo aereo produce una quantità di Co2 pari a quella che tante persone messe insieme creano in un anno.

In questo articolo della Bbc si spiega come aiutare il clima rivedendo i piani di volo. Il servizio dell’emittente britannica mette in evidenza che le scie di condensa prodotte dai motori degli aerei è la principale causa di emissioni. Le scie di condensa possono rimanere nell’atmosfera per qualche ora, qualche giorno, settimane ma anche mesi o addirittura anni. Un modo per evitare questo ci sarebbe. Basterebbe rivedere i piani di volo cambiando l’altezza di viaggio delle rotte aeree. Nel servizio viene approfondito in maniera dettagliata come si possono contenere le scie di condensa.