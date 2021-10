Cos’è lo Stabilization Act che Washington ha approvato sulla Libia

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il 28 settembre lo “Stabilization Act”, un progetto di legge sulla stabilizzazione della Libia. Il provvedimento legislativo prevede che Washington svolga un ruolo più attivo nella soluzione della crisi libica. Se il progetto di legge sarà approvato definitivamente, gli Usa imporranno sanzioni ai Paesi che vendono armi alle parti combattenti in Libia. Lo Stabilization Act è passato nella camera bassa con 385 voti, 35 i contrari e 12 gli astenuti. Per diventare legge, lo stabilization Act deve essere approvato in Senato e poi ratificato dal Presidente degli Stati Uniti. Il disegno di legge prevede che il Dipartimento di Stato collabori con l’Unsmil, la Missione delle Nazioni Unite in Libia, e con il governo di unità nazionale libico per preparare le elezioni nazionali stabilite per il 21 dicembre 2021.