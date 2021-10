Russia e Cina iniziano le esercitazioni militari nel Mar del Giappone

Durano fino al 17 ottobre le esercitazioni militari Joint Sea 2021 che Russia e Cina hanno avviato nel Mar del Giappone. Le prove di guerra sono in prevalenza navali anche se coinvolgono una decina di elicotteri da combattimento e di aerei da guerra. Non è la prima volta che russi e cinesi fanno operazioni congiunte. Nei mesi scorsi si sono cimentati in manovre militari in Asia minore. L’Afghanistan ha avvicinato Pechino e Mosca che vedono rischi per la sicurezza. Questa alleanza strategica russo- cinese è sempre più salda tanto da preoccupare numerosi Stati. La Nato è tra le organizzazioni che guardano con attenzione la partnership militare tra Russia e Cina. Lo scorso 14 giugno i rappresentanti dei 30 Paesi Nato si sono riuniti in un summit a Bruxelles nel quale hanno sviluppato un piano strategico per fare fronte alla “aggressione russo cinese”.