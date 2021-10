Il gasdotto russo Nord Stream 2 pronto a entrare in funzione

Tutto pronto per la messa in funzione del gasdotto russo Nord Stream 2. Sono iniziate le operazioni di riempimento dei tubi per il trasporto del gas dalla Russia all’Europa e subito dopo l’impianto sarà funzionante. Mancano solo le certificazioni e i permessi dell’ente regolate tedesco. Nord Stream 2 passa sotto il Mar Baltico e arriva in Germania.