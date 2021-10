come capire la tensione tra Iran e Azerbaijan

L’Azerbaijan nelle scorse settimane ha imposto regole più rigide per il transito dei tir iraniani diretti in Armenia. In alcuni casi, le autorità azere hanno anche arrestato i camionisti. I posti di blocco puntano a ispezionare e controllare il commercio iraniano verso il Nagorno-Karabakh e passando attraverso l’Armenia dove c’è l’unica strada di collegamento. Il presidente azero ha chiesto più volte come mai l’Iran continua un commercio così imponente verso una zona, quella del Nagorno-Karabakh, che ha solo 25000 abitanti. Per Baku l’ingresso continuo di camion sul suo territorio per dirigersi in Armenia e Nagorno-Karabakh sono illegali e pertanto ha deciso di monitorare e tassare i tir iraniani.