Boko Haram si espande nel centro nord della Nigeria

Preoccupa l’espansione del gruppo jihadista africano Boko Haram in Nigeria. I miliziani, affiliati all’Isis, controllano diverse zone del nord est del Paese. Secondo i media internazionali hanno esteso la loro influenza nel centro nord della Nigeria, in alcune zone dello stato regionale del Niger. I miliziani controllano diversi villaggi dove hanno assoldato combattenti. L’arrivo di Boko Haram in queste zone preoccupa le autorità centrali per la vicinanza con lo stato federato della capitale.