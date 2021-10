La crisi economica si fa sentire in Argentina. 4 su 10 sono poveri

La reazione dell’Argentina alla pandemia è insufficiente per invertire la curva dell’economia nel periodo post-pandemico. Nella prima parte dell’anno la povertà è diminuita solo di 1,4 punti percentuali.

In Argentina 4 persone su 10 sono povere. Uno su dieci è senzatetto. I dati dell’Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti (Indec), corrispondenti alla prima metà del 2021, mostrano la lenta ripresa della società argentina dopo la pandemia di Covid-19 e due anni precedenti di crisi economica. La povertà è diminuita solo di 1,4 punti percentuali rispetto al 42% registrato sei mesi prima ed è ancora lontana dal 32,2% di cinque anni fa e addirittura più del 24,7% di un decennio fa.

Dalla proiezione dell’indagine all’intero Paese, risulta che 18,8 milioni di persone residenti in Argentina sono povere, cioè il loro reddito è insufficiente per far fronte alle spese di base. Di questi, quasi cinque milioni si trovano in una situazione molto più grave: non hanno abbastanza soldi per comprare cibo e devono ricorrere a mense gratuite o altri tipi di aiuti.

A metà anno, il reddito pro capite del campione più povero della società argentina era di 5.675 pesos (circa $ 50), mentre all’estremo opposto, il campione più ricco aveva redditi 25 volte più alti, di 142.116 pesos (circa 1.370 pesos). . Dollari).

Il problema dell’insicurezza alimentare nelle famiglie con minori risorse colpisce anche la capitale, la città più ricca. Il 7,5% delle famiglie di Buenos Aires ha sperimentato il rischio alimentare, secondo l’Osservatorio del debito sociale dell’Università Cattolica Argentina. Nell’area metropolitana che circonda la città, uno dei più grandi cordoni urbani di povertà, le prospettive sono molto peggiori, raggiungendo il 27,6% delle famiglie.

Sussidi statali

I dati Indec mostrano però una progressiva riattivazione dell’economia in quanto il governo di Alberto Fernández ha revocato le restrizioni imposte durante l’isolamento obbligatorio, ma il miglioramento si avverte molto poco nella popolazione più vulnerabile del Paese sudamericano. Se non fosse per i sussidi statali, gran parte delle famiglie più povere sarebbero rimaste indigenti. L’elevata inflazione annua -51,4% – riduce gli aiuti, che sono appena sufficienti per la sopravvivenza delle famiglie. A farne le spese sono i minori, più della metà sono poveri.

“Il valore che conoscevamo oggi è un calo relativamente piccolo, che ci lascia su valori molto più alti rispetto a prima della pandemia. Questa è una caratteristica dell’Argentina, che alla fine delle sue diverse crisi è rimasta con un livello di povertà più alto di prima ”, sottolinea Leo Tornarolli, economista presso il Centro per la distribuzione, il lavoro e gli studi sociali (Cedlas) dell’Università Nazionale di La Plata.

“Nei prossimi sei mesi si prevede che la povertà trafiggerà il 40% per via della normalizzazione della situazione sanitaria e per gli stimoli che vengono dati a causa del processo elettorale. Il governo deve recuperare la propria immagine e sta aumentando la spesa, che ridurrà la povertà a breve termine, ma nulla garantisce che sia così l’anno prossimo”, ha aggiunto Tornarolli.

I movimenti sociali chiedono più fondi, ma anche fonti di lavoro, dal momento che il 9,6% della popolazione è disoccupata e un numero quasi uguale è sottoccupato, cioè lavora meno ore di quanto sia disposto a fare. Tuttavia, dopo anni di rapida perdita di potere d’acquisto, anche avere un lavoro a tempo pieno non garantisce un reddito al di sopra della soglia di povertà. Il salario minimo in Argentina è di 31.104 pesos (300 dollari), meno della metà di quello che una famiglia con due figli deve pagare per il paniere alimentare di base (cibo, vestiti, trasporti, istruzione e salute), senza contare l’affitto.