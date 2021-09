Il Ruanda mette al centro lo sport. I mondiali di ciclismo a Kigali nel 2025

L’Uci sceglie il Ruanda per i mondiali di ciclismo su strada. Il paese africano investe anche nel Basket e Volley.

I mondiali di ciclismo si svolgeranno in Ruanda. Lo ha deciso oggi l’Unione Ciclistica Internazionale (Uci) che ha assegnato a Kigali l’organizzazione dell’evento sportivo preferendo i ruandesi a Tangeri in Marocco. E’ la prima volta che i mondiali su strada di ciclismo vengono assegnati a un Paese africano. Il Sudafrica ha ospitato diverse edizioni dei campionati mondiali di ciclismo come i trials, mtb, ecc. Ma mai l’evento principale e di punta come il ciclismo su strada. La disciplina è molto praticata in tanto che il tour of Ruanda è un evento sempre più importante e di alto livello e la nazionale di ciclismo ruandese ha ottenuto in più occasioni dei risultati importanti. Il governo africano ha scommesso sullo sport in generale. Kigali ha ospitato la prima edizione della Basketball Africa League e il campionato africano di pallavolo maschile e femminile. Il governo sta puntando sullo sport anche come immagine oltre alle ricadute positive dal punto di vista educativo. Sono state avviate campagne di comunicazione in collaborazione con team importanti come l’Arsenal e il Paris Saint-Germain.