Circa 300 persone hanno dato l’assalto al Parlamento della Namibia lo scorso 22 settembre per protestare contro l’accettazione di un miliardo di euro che la Germania ha voluto donare a titolo di risarcimento per il genocidio degli Herero e Nama tra il 1904-1908. Le autorità namibiane avevano annunciato che la Germania avrebbe finanziato progetti nel paese per 30 anni per un valore complessivo di 1 miliardo di dollari. Secondo i manifestanti la somma offerta dalla Germania è troppo piccola per i crimini perpetrati oltre un secolo fa.