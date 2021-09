Cos’è successo tra Francia e Usa per i sottomarini nucleari

By

La Francia apre la crisi diplomatica con Usa e Australia. Sul banco degli imputati la vendita di sottomarini nucleari. Parigi richiama i suoi ambasciatori.

La Francia ha richiamato i suoi ambasciatori negli Stati Uniti e in Australia per consultazioni, in segno di protesta contro un accordo sulla sicurezza che include anche il Regno Unito.

Il ministro degli Esteri francese ha affermato che la “decisione eccezionale” è stata giustificata dalla “gravità eccezionale” della situazione.

L’alleanza, nota come Aukus, vedrà l’Australia dotata della tecnologia per costruire sottomarini a propulsione nucleare.

La mossa ha fatto irritare la Francia perché ha fatto naufragare un accordo multimiliardario che aveva firmato con l’Australia.

L’accordo è ampiamente visto come uno sforzo per contrastare l’influenza della Cina nel conteso Mar Cinese Meridionale. Lo hanno annunciato mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro britannico Boris Johnson e il suo omologo australiano Scott Morrison.

La Francia è stata informata dell’alleanza solo poche ore prima dell’annuncio pubblico.

In una dichiarazione nella tarda serata di venerdì 17 settembre, il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian, che aveva descritto il patto come una “pugnalata alle spalle”, ha affermato che gli ambasciatori sarebbero stati richiamati su richiesta del presidente Emmanuel Macron.

L’accordo “costituisce un comportamento inaccettabile tra alleati e partner le cui conseguenze influenzano direttamente la visione che abbiamo delle nostre alleanze, delle nostre partnership e dell’importanza dell’Indo-Pacifico per l’Europa”, ha affermato Le Drian.

Un funzionario della Casa Bianca, citato dalla BBC, ha affermato che l’amministrazione Biden si è pentita della mossa e si impegnerà con la Francia nei prossimi giorni per risolvere le loro divergenze.

Parlando a Washington, il ministro degli Esteri australiano Marise Payne ha detto di aver compreso la “delusione” in Francia e sperava di lavorare con il Paese per far sì che comprendesse “il valore che diamo alle relazioni bilaterali”.

Un richiamo degli ambasciatori è molto insolito tra gli alleati e si ritiene che sia la prima volta che la Francia richiama gli inviati dai due paesi. I diplomatici francesi a Washington avevano già annullato un gala per celebrare i legami tra Stati Uniti e Francia, previsto per venerdì 17 settembre.

Il patto significa che l’Australia diventerà la settima nazione al mondo ad operare sottomarini a propulsione nucleare. Vedrà anche gli alleati condividere capacità informatiche, intelligenza artificiale e altre tecnologie sottomarine.

L’annuncio ha concluso un accordo del valore di 37 miliardi di dollari (27 miliardi di sterline) che la Francia aveva firmato con l’Australia nel 2016 per costruire 12 sottomarini convenzionali. La Cina intanto ha accusato le tre potenze coinvolte nel patto di avere una “mentalità da Guerra Fredda”.