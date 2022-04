Quattro argentini faranno in bici i 10.500 km che separano il Sudafrica dal Qatar per sostenere la nazionale ai mondiali di calcio.

Quattro amici argentini percorreranno in bicicletta 10.500 chilometri dal Sud Africa al Qatar per sostenere il loro paese ai Mondiali di novembre. L’iniziativa porterà 10.500 nuovi alberi piantati in Argentina. I quattro supertifosi si chiamano Lucas Ledezma, Leandro Blanco Pighi, Silvio Gatti e Sebastian Rodriguez. Sono tutti della provincia di Cordoba. Inizieranno a pedalare il 15 maggio da Cape Town a Doha, un viaggio che attraverserà 15 paesi in due continenti.

“L’idea generale del viaggio è di coprire 10.500 chilometri attraversando 15 paesi per sei mesi”, ha detto alla Reuters Ledezma, insegnante di educazione fisica di 34 anni. “Vogliamo arrivare almeno quattro o cinque giorni prima dell’inizio della partita di apertura a Doha”, ha aggiunto.

L’Argentina giocherà la sua prima partita del torneo di quest’anno il 22 novembre contro l’Arabia Saudita allo stadio di Lusail.

Ledezma ha già precedenti esperienze in questo tipo. Oltre a pedalare in Brasile per partecipare alla Coppa del Mondo 2014 e anche in Russia per le finali del 2018, ha viaggiato attraverso vari paesi su due ruote per tifare i suoi connazionali alle Olimpiadi di Rio 2018 e alla Copa America 2015 in Cile.

In questo viaggio singolare, sarà affiancato da un documentarista, uno scrittore e un agente di viaggio.

“C’è una pianificazione da mesi, sedendosi per scoprire cosa sta succedendo in ogni paese, c’è un’indagine approfondita”, ha detto lo scrittore 31enne Pighi.

“Viaggiare in bicicletta è qualcosa di bello perché non saltiamo da nessuna parte, sentiamo il viaggio, ogni alberello, ogni casa, ogni famiglia, chilometro per chilometro”, ha aggiunto entusiasta.

Oltre a guardare le partite, il viaggio ha lo scopo di aiutare l’ambiente. Ogni chilometro percorso sarà segnato dalla piantumazione di un albero sulle montagne di Cordoba, a circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale del paese, Buenos Aires.